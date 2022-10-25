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Україна розраховує щомісяця отримувати від Німеччини по $500 мільйонів

Автор:
Олег Панфілович
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Україна розраховує щомісячно отримувати від Німеччини допомогу на $500 мільйонів.

Про це заявив радник президента з економічних питань Олександр Роднянський, повідомляє німецький телеканал ZDF.

Роднянський заявив, що український бюджет щомісяця потребує $4—5 мільярдів. Україна, за його словами, розраховує на щомісячну допомогу від Євросоюзу на близько $2 мільярдів протягом наступного року.

Радник Зеленського також зазначив, що російські атаки знищили приблизно 40% енергетичної інфраструктури. Раніше Україна експортувала електроенергію та отримувала значний дохід. «На жаль, росіяни досягли своєї мети перекрити український експорт електроенергії», — зазначив Роднянський.

За його словами, Україна сподівається на екстрену допомогу від Заходу у вигляді дизель-генераторів, аварійних генераторів або мобільних електростанцій.

  • Світовий банк виділив Україні додаткові $500 мільйонів на фінансування термінових потреб. Загалом Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на $13 мільярдів, з яких $11,4 мільярда виплатили повністю.
  • Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) у 2022 і 2023 роках інвестує в Україну €3 мільярди для підтримки економіки.
  • Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після саміту лідерів ЄС у Брюсселі заявила, що Україна наступного року може розраховувати на €18 мільярдів. Міністрам фінансів країн ЄС доручили розробити відповідний механізм.