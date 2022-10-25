Світовий банк надасть Україні $500 мільйонів на термінові потреби

Світовий банк виділив Україні додаткові $500 мільйонів на фінансування термінових потреб.
Про це пише Reuters.
Кошти допоможуть відновлювати електричні мережі, водопостачання і підготуватися до зими.
Зазначається, що кошти виділили напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться 25 жовтня у Берліні, де лідери країн, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть план відбудови України після війни.
- Загалом Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на $13 мільярдів, з яких $11,4 мільярда виплатили повністю.