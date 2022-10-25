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Світовий банк надасть Україні $500 мільйонів на термінові потреби

Автор:
Костя Андрейковець
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Світовий банк виділив Україні додаткові $500 мільйонів на фінансування термінових потреб.

Про це пише Reuters.

Кошти допоможуть відновлювати електричні мережі, водопостачання і підготуватися до зими.

Зазначається, що кошти виділили напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться 25 жовтня у Берліні, де лідери країн, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть план відбудови України після війни.

  • Загалом Світовий банк мобілізував для України екстрене фінансування на $13 мільярдів, з яких $11,4 мільярда виплатили повністю.