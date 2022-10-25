Світовий банк надасть Україні $500 мільйонів на термінові потреби

Світовий банк виділив Україні додаткові $500 мільйонів на фінансування термінових потреб.

Про це пише Reuters.

Кошти допоможуть відновлювати електричні мережі, водопостачання і підготуватися до зими.

Зазначається, що кошти виділили напередодні конференції з відновлення, яка відбудеться 25 жовтня у Берліні, де лідери країн, експерти з розвитку та генеральні директори обговорюватимуть план відбудови України після війни.