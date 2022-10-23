Bloomberg: У світі формується «тіньовий флот» для обслуговування нафтових інтересів москви

У світі «для обслуговування інтересів москви» створюється величезний тіньовий флот танкерів із невідомими власниками. Про це йдеться в матеріалі Bloomberg.
«Якщо ви подивитеся, скільки суден було продано за останні шість місяців неназваним покупцям, стає зрозуміло, що створюється флот», — сказав Крістіан Інгерслев, головний виконавчий директор Maersk Tankers A/S.
Попередньо для «тіньового флоту» придбали 240 суден, зокрема 80 дуже великих нафтових танкерів. Купують судна невідомі компанії, що базуються в Дубаї, Гонконгу, Сінгапурі та на Кіпрі.
Інтерес покупців в основному зосереджений на типах та класах суден, які активно використовуватимуться для переміщення нафти Urals та ESPO з їхніх експортних терміналів. Одним із таких танкерів є Aframaxes із криголамними можливостями, найменший з основних міжнародних танкерів, який може перевозити від 650 тисяч до 750 тисяч барелів нафти більш мілкими водами та з менших портів.
Суднові брокери також спостерігали зростання торгівлі Aframaxes нельодового класу віком 15 років і більше. Очікується, що деякі з цих танкерів зʼявляться в Східному Сибіру, де вони допоможуть транспортувати російську нафту ESPO покупцям, зокрема китайським та індійським нафтопереробним підприємствам.
- Європейський Союз 6 жовтня затвердив восьмий пакет санкцій проти росії. Він містить заборону на імпорт російської продукції на суму €7 мільярдів і обмеження цін на нафту. Також ЄС розширив санкції проти фізичних осіб і російських компаній, які причетні до незаконних «референдумів» на території України.
- На початку вересня у США заявили, що країни G7 встановлять ліміт цін на російську нафту до 5 грудня. Країни хочуть бачити її на рівні $40—60 за барель, що серйозно вдарить по російських доходах. Мінфін США же пропонує обмежити вартість російської нафти до $60 за барель.