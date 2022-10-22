Ремонтні Bergepanzer і мостові системи. Німеччина передала Україні чергову партію військової техніки

Уряд Німеччини прозвітував про передачу Україні чергової партії військової техніки та амуніції.

Про це йдеться в оновленому переліку озброєння для України, який публікується на сайті німецького уряду.

Україні надіслали комплекс протиповітряної оборони IRIS-T, який вже поступив у розпорядження ЗСУ та виконує бойові завдання на південному напрямку фронту, 5 ремонтних бронемашин Bergepanzer 2 (їх загальна кількість у ЗСУ зросла до 10), 7 важких і середніх мостових систем, 167 тисяч патронів, 100 наметів, 183 електрогенератори, а також зимовий одяг (436 тисяч речей).

До передачі вже готують 5 бронеінженерних машин Pionierpanzer Dachs («Барсук»).