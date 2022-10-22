Майже 1,5 мільйона абонентів лишилися без електроенергії через ранкові ракетні атаки. Є значні проблеми з інтернетом

Майже 1,5 мільйона абонентів в низці областей України лишилися без електроенергії через ранкові ракетні атаки росії.
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
«Ворог продовжує бити по енергетичних обʼєктах у різних областях нашої країни. Станом на зараз унаслідок ракетних ударів у Хмельницькій області відключено 672 000 абонентів, у Миколаївській — 188 400, у Волинській — 102 000, у Черкаській — 242 000, у Рівненській — 174 790, у Кіровоградській — 61 913, в Одеській — 10 500», — заявив він.
Окрім цього, через російські ракетні атаки в деяких регіонах України проблеми з доступом до інтернету. За даними експертної групи NetBlocks, яка відслідковує роботу інтернету в різних країнах, найсильніше постраждали Миколаївська і Хмельницька області.
- Зранку 22 жовтня російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Ракети влучали переважно в обʼєкти енергетичної інфраструктури Волині, Рівненської, Кіровоградської, Одеської, Львівської та Чернівецької областей. Також ракети влучили по енергообʼєкту в Хмельницькому. У Київській області спрацювала ППО.
- В «Укренерго» повідомили, що масштаби руйнувань унаслідок російських ракетних ударів співставні чи навіть перевищують наслідки ударів 10—12 жовтня. Тому в Києві та в 10 областях введуть обмеження електропостачання.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 18 із 33 ворожих ракет. Окупанти запускали ракети з Чорного моря («Калібри») та з району Волгодонська Ростовської області — там по Україні «відпрацювали» щонайменше десять літаків стратегічної авіації Ту-160 і Ту-95.