Росіяни ракетними ударами знищили об’єкт енергетики в Луцьку. Він не підлягає відновленню

Об’єкт енергетики в Луцьку, в який зранку поцілили російські ракети, фактично знищений і не підлягає відновленню. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що за попередньою інформацією, у об’єкт влучили три крилаті ракети Х-101.
Частина міста наразі без електроенергії.
Від ракетних атаках також постраждали цивільні. Поліщук повідомив, що ударною хвилею і уламками ракети пошкоджено приватний будинок, одна людина отримала опіки.
- Зранку 22 жовтня російські війська завдали масового ракетного удару по Україні. Ракети влучали переважно в обʼєкти енергетичної інфраструктури Волині, Рівненської, Кіровоградської, Одеської, Львівської та Чернівецької областей. Також ракети влучили по енергообʼєкту в Хмельницькому. У Київській області спрацювала ППО.
- В «Укренерго» повідомили, що масштаби руйнувань унаслідок російських ракетних ударів співставні чи навіть перевищують наслідки ударів 10—12 жовтня. Тому у Києві та ще 10 областях введуть обмеження електропостачання.
- Повітряні сили ЗСУ повідомили про знищення 18 із 33 ворожих ракет. Окупанти запускали ракети з Чорного моря («Калібри») і з району Волгодонська Ростовської області — там по Україні «відпрацювали» щонайменше десять літаків стратегічної авіації Ту-160 та Ту-95.