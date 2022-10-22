Росіяни ракетними ударами знищили об’єкт енергетики в Луцьку. Він не підлягає відновленню

Об’єкт енергетики в Луцьку, в який зранку поцілили російські ракети, фактично знищений і не підлягає відновленню. Міський голова Ігор Поліщук повідомив, що за попередньою інформацією, у об’єкт влучили три крилаті ракети Х-101.

Частина міста наразі без електроенергії.

Від ракетних атаках також постраждали цивільні. Поліщук повідомив, що ударною хвилею і уламками ракети пошкоджено приватний будинок, одна людина отримала опіки.