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CNN: Білий дім веде переговори з Ілоном Маском про запуск Starlink в Ірані

Автор:
Анна Холоднова
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Білий дім веде переговори з Ілоном Маском про можливість роботи супутникового інтернету Starlink від SpaceX в Ірані.

Про це CNN повідомили чиновники, знайомі з цим питанням.

«Ми тримаємо ногу на газу, щоб зробити все можливе та підтримати прагнення іранського народу», — сказав CNN високопоставлений чиновник.

«Це наша політика, і крапка. У той же час це справді іранський рух, який очолюють молоді дівчата. Він поширюється на інші аспекти суспільства. І ми не хочемо жодним чином затьмарювати їхній рух», — додав він.

Білий дім розглядає компактну та просту у використанні технологію Starlink як потенційне рішення протидіяти спробам іранського режиму обмежити доступ простестувальників до інтернету.

  • 16 вересня мешканка Ірану Махса Аміні померла після того, як її затримала «поліція моралі» через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.
  • Генеральний директор SpaceX Ілон Маск 20 вересня заявив, що компанія попросить звільнення від санкцій проти Ірану, щоб надати цій країні супутниковий інтернет від Starlink.