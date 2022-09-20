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Ілон Маск хоче оминути санкції та доставити Starlink в Іран. Там глушать інтернет через протести

Автор:
Анна Холоднова
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Генеральний директор SpaceX Ілон Маск 20 вересня заявив, що компанія попросить звільнення від санкцій проти Ірану, щоб надати цій країні супутниковий інтернет від Starlink.

Про це пише Reuters.

Зараз в Ірані вирують протести через смерть жінки, яку затримала так звана «поліція моралі». За даними моніторингової групи NetBlocks, у Тегерані обмежили доступ до соцмереж та сайтів. Це повʼязують з протестами.

Тому іранці у Twitter попросили Ілона Маска надати їм супутникові інтернет-станції.

Бізнесмен не уточнив, із санкцій якої країни Starlink шукатиме винятки, адже Іран перебуває у кількох списках обмежень.

  • 16 вересня мешканка Ірану Махсі Аміні померла після того, як її затримала «поліція моралі» через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.
  • А от американський бізнесмен Ілон Маск 19 вересня оголосив, що супутниковий інтернет Starlink тепер працює на всіх континентах, навіть в Антарктиді. Тепер він хоче доставити Starlink в Іран — там через протести є перебої із доступом. Але країна під санкціями — і не тільки під американськими.