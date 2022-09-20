Ілон Маск хоче оминути санкції та доставити Starlink в Іран. Там глушать інтернет через протести

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск 20 вересня заявив, що компанія попросить звільнення від санкцій проти Ірану, щоб надати цій країні супутниковий інтернет від Starlink.

Про це пише Reuters.

Зараз в Ірані вирують протести через смерть жінки, яку затримала так звана «поліція моралі». За даними моніторингової групи NetBlocks, у Тегерані обмежили доступ до соцмереж та сайтів. Це повʼязують з протестами.

Тому іранці у Twitter попросили Ілона Маска надати їм супутникові інтернет-станції.

Бізнесмен не уточнив, із санкцій якої країни Starlink шукатиме винятки, адже Іран перебуває у кількох списках обмежень.