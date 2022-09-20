Ілон Маск хоче оминути санкції та доставити Starlink в Іран. Там глушать інтернет через протести

Генеральний директор SpaceX Ілон Маск 20 вересня заявив, що компанія попросить звільнення від санкцій проти Ірану, щоб надати цій країні супутниковий інтернет від Starlink.
Про це пише Reuters.
Зараз в Ірані вирують протести через смерть жінки, яку затримала так звана «поліція моралі». За даними моніторингової групи NetBlocks, у Тегерані обмежили доступ до соцмереж та сайтів. Це повʼязують з протестами.
Тому іранці у Twitter попросили Ілона Маска надати їм супутникові інтернет-станції.
Бізнесмен не уточнив, із санкцій якої країни Starlink шукатиме винятки, адже Іран перебуває у кількох списках обмежень.
- 16 вересня мешканка Ірану Махсі Аміні померла після того, як її затримала «поліція моралі» через «неналежний» хіджаб. Ця подія спричинила хвилю протестів у соцмережах і на вулицях країни.
- А от американський бізнесмен Ілон Маск 19 вересня оголосив, що супутниковий інтернет Starlink тепер працює на всіх континентах, навіть в Антарктиді. Тепер він хоче доставити Starlink в Іран — там через протести є перебої із доступом. Але країна під санкціями — і не тільки під американськими.