Генштаб: Окупаційна влада Берислава на Херсонщині втекла з міста

Окупаційна влада міста Берислав (Херсонська область) 19 жовтня припинила свою діяльність.

Про це повідомляє Генштаб у своєму зведенні.

Усі органи окупаційної влади згорнуті. Російські окупанти втекли з міста. Наразі залишити Берислав намагаються колаборанти, які співпрацювали з російськими окупантами, разом із родинами та майном.