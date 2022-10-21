«Тримаємо вогневий контроль». ЗСУ підтвердили удар по Антонівському мосту

Збройні сили України завдали удару по Антонівському мосту на окупованій території Херсонської області.
Про це повідомила речниця оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк в етері телемарафону 21 жовтня.
«Так, ми тримаємо вогневий контроль [над мостом], але не ми бʼємо по обʼєктах критичної інфраструктури на ураження, не бʼємо по мирному населенню і населених пунктах. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година. Цивільних там не було», — заявила Гуменюк.
Увечері 20 жовтня на Антонівському мосту пролунали вибухи. Російські пропагандисти заявляли про нібито чотирьох загиблих, які «евакуйовувались» на лівий берег Дніпра. Міст для цивільних працює з 7:00 до 20:00, а перші повідомлення про удари почали надходити біля 23:00.
- 20 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що війська росії замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Дамба цієї ГЕС утримує приблизно 18 мільйонів кубічних метрів води. Постраждати можуть сотні тисяч людей, а наслідки цього теракту можуть стати історичною катастрофою.
- Увечері 18 жовтня в окупованій Херсонській області оголосили про «організоване переміщення цивільного населення на лівий берег Дніпра». Командувач російських військ у війні проти України генерал суровікін заявив, що подальші дії щодо Херсону будуть залежати від «непростої військово-тактичної ситуації, не виключається ухвалення непростих рішень».
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