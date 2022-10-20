Норвегія призупинила розгляд заявок від росіян щодо притулку

Норвегія призупинила процедуру розгляду заявок від громадян росії на надання притулку.
Про це повідомляє Deutsche Welle та норвежський телеканал TV2.
Наразі влада Норвегії оцінює ситуацію з напливом росіян на кордоні, які тікають від мобілізації, а також очікується, поки в Європейському Союзі приймуть єдину політику щодо масового припливу росіян.
В імміграційному управлінні Норвегії кажуть, що зараз на норвезькому кордоні перебуває близько 300 росіян-прохачів притулку.
- На початку вересня країни Євросоюзу припинили дію спрощеного візового режиму з росією. Єврокомісія рекомендувала країнам-членам запровадити більш суворий підхід до видачі шенгенських віз росіянам. Країни Балтії, Польща, Чехія та Фінляндія взагалі закрили кордони для російських туристів.
- Норвегія зупинила дію угоди про спрощений візовий режим з росією у кінці вересня, чим продублювала рішення Ради Євросоюзу.
- Німеччина посилила візові вимоги до росіян, а Болгарія запровадила візовий режим для росіян зі службовими паспортами.