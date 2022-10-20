Норвегія призупинила розгляд заявок від росіян щодо притулку

Норвегія призупинила процедуру розгляду заявок від громадян росії на надання притулку.

Про це повідомляє Deutsche Welle та норвежський телеканал TV2.

Наразі влада Норвегії оцінює ситуацію з напливом росіян на кордоні, які тікають від мобілізації, а також очікується, поки в Європейському Союзі приймуть єдину політику щодо масового припливу росіян.

В імміграційному управлінні Норвегії кажуть, що зараз на норвезькому кордоні перебуває близько 300 росіян-прохачів притулку.