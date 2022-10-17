Німеччина посилила візові вимоги до росіян

Німеччина посилила порядок видачі віз громадянам росії.

Про це пише DW із посиланням на дані офіційного сервісного партнера представництва Німеччини в росії VisaMetric.

Тепер для отримання туристичної візи росіяни мають надати медичну страховку, видану в Євросоюзі (страховку з рф не прийматимуть), а також надати фінансові гарантії — вони мають надавати витяг з банку, який діє в країнах-членах ЄС.

Це вимога для отримання туристичної, ділової візи, візи для приватних візитів, для лікування та участі в наукових, культурних та спортивних заходах.

Окрім того, громадянам росії потрібно надати підтвердження оплачених квитків в обидві сторони і підтвердження оплаченого проживання.