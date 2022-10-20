Суд Праги частково виправдав росіянина Франчетті, який брав участь в окупації Криму. Його звільнили з-під варти

Міський суд Праги частково виправдав росіянина Александра Франчетті, який брав участь в окупації Криму.
Про це повідомляє ČTK.
Франчетті звинувачували в насильницькому утриманні щонайменше 11 українців у 2014 році, але довести це поки не вдалося.
Суд звільнив Франчетті з-під варти, проте прокурор Праги подав на це рішення апеляцію. Обвинувачення у створенні організованого злочинного угруповання з Франчетті не зняли, тому йому досі загрожує увʼязнення до 15 років.
- 12 вересня 2021 року чеська поліція в аеропорту Праги затримала Франчетті за запитом України. Він був учасником «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова росією.
- Франчетті, за даними слідства, був одним з організаторів озброєної групи «Оборона Севастополя», у складі якої створив підрозділ «Северный ветер». Разом з його учасниками він затримав і утримував патриотично налаштованих мешканців в Чорнорічинському каньйоні.
- Офіс генерального прокурора повідомив, що Україна вимагатиме екстрадиції Франчетті для суду. 14 вересня суд Праги взяв росіянина під варту. Той на суді сказав, що це «крок до фашизму». 23 червня 2022 року суд Праги не дозволив екстрадувати Франчетті до України.