Суд у Празі не дозволив екстрадицію до України росіянина Франчетті, який брав участь в окупації Криму

Верховний суд Праги не дозволив видати Україні росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму. Своє рішення суд мотивував ситуацією в Україні.

Про це пише Czeske Noviny.

Судді дійшли висновку, що наразі існує реальний ризик порушення прав людини. «Наразі, з огляду на воєнну ситуацію в Україні, а також особисті обставини щодо затриманого, існує реальна загроза порушення прав, гарантованих міжнародними договорами про права людини та основні свободи», — заявили в суді.

Крім того, на думку суддів, є обґрунтовані побоювання, що Франчетті піддасться переслідуванню та погіршенню кримінального провадження в Україні після його екстрадиції — через його громадянство та участь в окупації Криму.