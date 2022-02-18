Суд у Чехії дозволив екстрадицію в Україну росіянина Франчетті, який брав участь в окупації Криму

Міський суд у Празі дозволив екстрадицію в Україну росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму.
Про це у своєму Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.
«Міський суд Праги щойно прийняв рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, затриманого в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців за участь в окупації Криму», — повідомив він.
За словами посла, апеляцію на це рішення розгляне Верховний суд, а саме рішення про екстрадицію ухвалюватиме міністр юстиції Чехії.
- 12 вересня чеська поліція в аеропорту Праги затримала Франчетті за запитом України. Він був учасником «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова Росією.
- Офіс Генерального прокурора повідомив, що Україна вимагатиме екстрадиції Франчетті для суду. 14 вересня суд Праги взяв росіянина під варту. Той на суді сказав, що це «крок до фашизму».