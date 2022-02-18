Суд у Чехії дозволив екстрадицію в Україну росіянина Франчетті, який брав участь в окупації Криму

Міський суд у Празі дозволив екстрадицію в Україну росіянина Олександра Франчетті, який брав участь в окупації Криму.

Про це у своєму Twitter написав посол України в Чехії Євген Перебийніс.

«Міський суд Праги щойно прийняв рішення про можливість видачі Україні громадянина Росії Александра Франчетті, затриманого в аеропорту Праги за запитом українських правоохоронців за участь в окупації Криму», — повідомив він.

За словами посла, апеляцію на це рішення розгляне Верховний суд, а саме рішення про екстрадицію ухвалюватиме міністр юстиції Чехії.