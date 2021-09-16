МЗС Росії пообіцяло «наслідки» Україні та Чехії за арешт учасника окупації Криму Франчетті

Офіційна представниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила на брифінгу, що Україна і Чехія будуть «політизувати» арешт росіянина Олександра Франчетті, який причетний до окупації Криму, тому РФ відповість на це.
«Будуть наслідки, зрозуміло які», — сказала Захарова, передає «Лента».
За її словами, РФ запросила у Чехії розʼяснення з приводу затримання Франчетті та закликала його звільнити. Захарова заявила, що чеський уряд має ухвалювати «зважені рішення» і не «йти на поводу в України».
- 12 вересня чеська поліція в аеропорту Праги затримала Франчетті за запитом України. Він був учасником «Кримської весни», яка закінчилася окупацією півострова Росією.
- Офіс Генерального прокурора повідомив, що Україна вимагатиме екстрадиції Франчетті для суду. 14 вересня суд Праги взяв росіянина під варту. Той на суді сказав, що це «крок до фашизму».