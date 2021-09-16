МИД России пообещал «последствия» Украине и Чехии за арест участника оккупации Крыма Франчетти

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что Украина и Чехия будут «политизировать» арест россиянина Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма, потому РФ ответит на это.

«Будут последствия, понятно какие», — сказала Захарова, передает «Лента».

По ее словам, РФ запросила у Чехии разъяснений по поводу задержания Франчетти и призвала его освободить. Захарова заявила, что чешское правительство должно принимать «взвешенные решения» и не «идти на поводу у Украины».