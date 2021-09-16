МИД России пообещал «последствия» Украине и Чехии за арест участника оккупации Крыма Франчетти

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила на брифинге, что Украина и Чехия будут «политизировать» арест россиянина Александра Франчетти, причастного к оккупации Крыма, потому РФ ответит на это.
«Будут последствия, понятно какие», — сказала Захарова, передает «Лента».
По ее словам, РФ запросила у Чехии разъяснений по поводу задержания Франчетти и призвала его освободить. Захарова заявила, что чешское правительство должно принимать «взвешенные решения» и не «идти на поводу у Украины».
- 12 сентября чешская полиция в аэропорту Праги задержала Франчетти по запросу Украины. Он был участником «Крымской весны», которая закончилась оккупацией полуострова Россией.
- Офис Генерального прокурора сообщил, что Украина будет требовать экстрадиции Франчетти для суда. 14 сентября суд Праги взял россиянина под стражу. Тот на суде сказал, что это «шаг к фашизму».