Болгарія останньою відмовилась від участі в «Євробаченні-2023»

Болгарія стала останньою країною, яка заявила, що не братиме участі в «Євробаченні-2023», що відбудеться у Великій Британії. Причина — брак грошей.
Про це повідомляє BBC.
Відтак у конкурсі візьмуть участь 37 країн.
Цього року країн-учасниць попросили збільшити свій внесок, щоб компенсувати гроші, які втратили після заборони на участь для росії. Скільки заплатить кожна країна — невідомо, але загальна вартість усіх учасників зазвичай становить близько $5,6 мільйона, а країна-господар платить додаткову суму. Очікується, що британський мовник ВВС витратить $9—19 мільйонів на організацію заходу.
Перед цим від участі ув конкурсі з тієї ж причини відмовилися Чорногорія та Північна Македонія.
- На «Євробаченні-2022» перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли «Євробачення» відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні. Конкурс прийматиме британське місто Ліверпуль.
- Україна автоматично потрапить у гранд-фінал «Євробачення» разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал.