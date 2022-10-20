Побоюючись наступу ЗСУ: росіяни на Херсонщині перекидають техніку на інший берег Дніпра — супутникові знімки

Російські окупанти переміщують військову техніку та особовий склад з правого на лівий берег Дніпра на Херсонщині на тлі нещодавніх стрімких успіхів ЗСУ. Журналісти «Схем» та російської служби «Радіо Свобода» опублікували відповідні супутникові знімки.

Так, з початку жовтня вантажний пором здійснив вже низку рейсів, переправляючи російських військових та військову техніку через Дніпро з району селища Козацьке до Нової Каховки. Наприклад, ось зафіксований такий рейс від 5 жовтня.

На супутникових знімках за 8 жовтня пором знову йде у бік Козацького порожнім.

Також журналісти знайшли російського військового Макара Теплінського, який опублікував фотографію з порома з військовими вантажівками. Також він опублікував і відео, на якому зняв, як пливе на цьому поромі разом з військовою технікою. «Ми пливемо!» — каже він. «Ти це кому показуєш?» — запитує у Теплінського інший окупант. Журналісти змогли ідентифікувати локацію на його відео і її точні координати: відео було зняте біля правого берега Дніпра в районі селища Козацьке. У цей час пором з військовою технікою рухався каналом через острів Козацький у напрямку Нової Каховки. ЗСУ вже завдавали кілька ударів по цій поромній переправі.

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