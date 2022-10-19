Окупаційна влада Херсонщини виїжджає з Херсону та евакуює людей. Україна попереджає, що росіяни можуть влаштувати провокації

Окупаційна влада Херсонщини оголосила, що всі її «відомства» покидають Херсон і переїжджають на лівий берег області. Також з міста евакуюють і цивільних.

Про це пише російське видання «РИА Новости».

Херсонський гауляйтер сальдо також повідомив, що вʼїзд до Херсонської області повністю закривається на тиждень. Російські ЗМІ вже публікують відео процесу евакуації цивільних.

Тим часом жителям Херсону почали масово надходити sms-повідомлення із закликом евакуюватися з міста. Там кажуть, що нібито ЗСУ планують обстрілювати житлові квартали. Водночас окупаційна влада запевняє, що місто «не будуть здавати» і лише «готують до оборони».

Водночас у Центрі національного спротиву, який створили ССО України, попереджають про можливі провокації росіян у Херсоні. Тому закликають місцевих жителів облаштувати укриття і перебувати там. У разі можливості варто взагалі виїхати з Херсонщини.