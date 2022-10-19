Електропостачання Лівого берега Києва відновили. Енергетики просять економити енергію, щоб не було віялових відключень

Електропостачання Лівого берега Києва відновили.
У Київській міськдержадміністрації повідомили, що енергетики ліквідували порушення в мережах, через яке сталося аварійне відключення від світла мешканців Дарницького району. Причиною відключення стала аварія на одному з обʼєктів силового трансформатора.
Світло повернули майже 40 тисячам споживачів.
Енергетики закликають киян обмежити використання енергомістких приладів у години пік — із 06:00 до 09:00 та із 17:00 до 23:00. Бізнес просять вимикати вивіски, підсвітку та не залишати увімкненим освітлення у приміщеннях на ніч.
Київська міська військова адміністрація наполегливо просить людей економити воду та електроенергію, щоб не було віялових відключень. Наразі Київ заощаджує лише 7% із 30% необхідних.
- 13 жовтня російські ракети атакували Київщину та ще низку областей. Кілька ракет над столицею вдалося збити, проте під час повітряної тривоги на Лівому березі почалися перебої з електрикою.