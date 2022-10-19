ЗСУ збили чотири крилаті ракети та 10 дронів Shahed-136

Збройні сили України збили чотири із шести російських крилатих ракет і 10 дронів іранського виробництва.

Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Близько опівдня 19 жовтня росіяни випустили по Україні шість крилатих ракет Х-101/Х-555 із бомбардувальників-ракетоносців Ту- 95 і Ту-160. Вони прилетіли з північно-східного напрямку.

Одну ракету знищила українськ авіація, одну — зенітний-ракетний підрозділ. На Чернігівщині Протиповітряна оборона Сухопутних військ збила ще дві ракети.

Одночасно з ракетами окупанти спрямували на Україну безпілотники-камікадзе Shahed-136 із північного напрямку, зокрема з території білорусі. Станом на 15:30 українські Сили протиповітряної оборони знищили десять із них.