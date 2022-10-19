У Києві під час повітряної тривоги почалися перебої з електрикою на Лівому березі. Фахівці вже відновлюють постачання

У Києві під час останньої повітряної тривоги та роботи ППО почалися перебої з електрикою на Лівому березі. Наразі фахівці вже відновлюють постачання.

Про це пише пресслужба КМДА.

«Фахівці ДТЕК «Київські електромережі» ліквідовують порушення в мережах лівого берега столиці. Фахівці компанії вже виїхали на енергообʼєкт для зʼясування причин. Енергетики проводять обстеження та докладають усіх зусиль, щоб відновити електропостачання для жителів міста», — зазначили там.

Тільки-но вони зʼясують, що саме стало причиною перебоїв, зможуть зорієнтувати з приводу часу відновлення постачання.