США повністю готові до ядерних сценаріїв з боку рф, але поки не бачать ознак підготовки до застосування такої зброї

США повністю готові до будь-яких ядерних сценаріїв у виконанні росії, але поки що не бачать змін у ядерних позиціях рф. Білий дім продовжує уважно стежити за ситуацією.

Про це повідомив представник Пентагону, бригадний генерал Пет Райдер.

«Ви знаєте, знову ж таки, інші повідомляли, що будуть наслідки, але я не збираюся вдаватися до подробиць, окрім як сказати, що ми стоїмо на варті 24 години на добу, сім днів на тиждень», — сказав Райдер.

За його словами, США мають надійний потенціал стратегічного стримування, який існує вже багато років.