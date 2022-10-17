МЗС звинуватив Іран у співучасті в агресії росії проти України, а США готують додаткові санкції

Міністерство закордонних справ України офіційно звинуватило Іран у співучасті в агресії росії проти України.
У заяві МЗС сказано, що надання Іраном дронів-камікадзе і багатоцільових безпілотників робить країну співучасником воєнних злочинів та терористичних актів росії проти цивільного населення України.
Тегеран закликають негайно припинити постачання будь-якої зброї росії. «В іншому разі Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів», — сказано в тексті заяви.
Україна звернулася до партнерів і союзників, зокрема до ЄС, із проханням накласти санкції на Іран.
Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель уже заявив сьогодні, 17 жовтня, що Євросоюз вивчає причетність Ірану до війни і готовий до введення санкцій.
Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США пише, що Штати мають намір посилити санкції проти Ірану за передачу росії зброї.
- Війська росії наразі атакують Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 і використовують у війні багатоцільові БпЛА Mohajer. Українські сили навчилися збивати більшість дронів.
- Газета The Washington Post 16 жовтня писала, що Іран готовий передати рф ракети класу «земля-земля» Fateh-110 і Zolfaghar. Це балістичні ракети малої дальності, які здатні вражати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.