МЗС звинуватив Іран у співучасті в агресії росії проти України, а США готують додаткові санкції

Міністерство закордонних справ України офіційно звинуватило Іран у співучасті в агресії росії проти України.

У заяві МЗС сказано, що надання Іраном дронів-камікадзе і багатоцільових безпілотників робить країну співучасником воєнних злочинів та терористичних актів росії проти цивільного населення України.

Тегеран закликають негайно припинити постачання будь-якої зброї росії. «В іншому разі Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів», — сказано в тексті заяви.

Україна звернулася до партнерів і союзників, зокрема до ЄС, із проханням накласти санкції на Іран.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель уже заявив сьогодні, 17 жовтня, що Євросоюз вивчає причетність Ірану до війни і готовий до введення санкцій.

Politico з посиланням на чиновника адміністрації президента США пише, що Штати мають намір посилити санкції проти Ірану за передачу росії зброї.