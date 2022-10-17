У США запевнили, що реакція на використання росією ядерної зброї в Україні буде однаковою — незалежно від її потужності

У Білому домі запевнили, що реакція США на використання росією будь-якої ядерної зброї в Україні буде однаковою. Вона не залежатиме від того, наскільки потужною була ця зброя.

Про це заявив радник президента США із нацбезпеки Джейк Салліван, пише «Голос Америки».

За його словами, країни світу, зокрема і Китай та Індія, мають надіслати росії чіткий сигнал, що вона не має розглядати використання ядерної зброї як варіант у війні з Україною.

Салліван підкреслив, що президент США не вбачатиме відмінностей між використанням росією малопотужної тактичної ядерної зброї або більш потужної.

«Використання ядерної зброї на полі бою в Україні — це використання ядерної зброї на полі бою в Україні, тут немає різниці», — додав він.