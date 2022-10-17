Ворог атакував енергетичну інфраструктуру у Дніпропетровській та Сумській областях

У Дніпропетровській та Сумській областях ворог атакував обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє влада областей.

«Три ворожі ракети Силами протиповітряної оборони знищені. Одна ракета ударила по обʼєкту енергетичної інфраструктури. Там сильна пожежа. На місці прильоту працюють усі служби», — повідомив голова області Валентин Резніченко.

Крім того, окупанти завдали ракетного удару по обʼєктах критичної інфраструктури у Роменському районі Сумської області. За попередніми даними, є постраждалі.

10 жовтня окупанти завдали масованого ракетного удару по Україні, випустивши понад 80 ракет. Унаслідок цього постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Для ударів ворог використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Повітряні сили, а також Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.