Влада Сальвадору зазнала $60 млн збитків після визнання біткоїна офіційною валютою

Влада Сальвадору зазнала збитків у $60 млн за рік після визнання біткоїна офіційною валютою. В експеримент із криптовалютою уряд вклав $375 млн, але за рік курс упав на 70%.

Про це повідомляє CNBC.

Президент країни у січні стверджував, що офіційний криптогаманець Сальвадору завантажили 4 млн осіб — 60% населення. Проте квітневий звіт Національного бюро економічних досліджень США показав, що лише 20% тих, хто скачав гаманець, продовжили користуватися ним після того, як витратили бонус $30 за реєстрацію.

Опитування, проведене в березні Торгово-помисливою палатою Сальвадору, показало, що 86% підприємств ніколи не проводили операції у біткоїнах. Лише 20% компаній приймають платежі у криптовалюті, як цього вимагає місцевий закон.

Понад 20% ВВП країни становлять перекази, які надсилають додому мігранти — деякі домогосподарства одержують понад половину свого доходу саме з цього джерела. При цьому місцеві наглядові органи можуть стягувати комісію до 10% за міжнародні перекази. Наразі у Сальвадорі на криптовалюту припадає лише 1,6% транскордонних операцій.