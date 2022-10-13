Війська росії замінували майже всі місця масових поховань українців

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський розповів, що російські війська замінували майже всі місця масових поховань українців.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Щоб підійти до братської могили біля-будь якого міста, на жаль, нам доводиться викликати саперів. Біля кожного, фактично, звільненого населеного пункту, в нас знаходяться місця поховань людей, які зазнавали тортур», — сказав міністр.

Він додав, що станом на 13 жовтня поліцейські відновили правопорядок у 339 звільнених пунктах Донецької, Харківської і Херсонської областей.