«Укрпошта» випустить марки до Дня захисника України

«Укрпошта» випустить нові марки з нагоди Дня захисника та захисниці України.
Про це повідомили у пресслужбі компанії.
«Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників і захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», — зазначили в «Укрпошті».
На аркуші буде шість марок:
- «Десантно-штурмові війська ЗСУ»;
- «Військово-морські сили ЗСУ»;
- «Сухопутні війська ЗСУ»;
- «Сили територіальної оборони ЗСУ»;
- «Сили спеціальних операцій ЗСУ»;
- «Повітряні сили ЗСУ».
Ілюстрації для них створив художник Антон Хрупін, який раніше працював над випуском серії «Вільні. Незламні. Непереможні». Тираж маркового аркуша — мільйон екземплярів.
- Також «Укрпошта» створила марку, присвячену пожежі на Керченському мосту. Ілюстрацію компанія розробляла спільно з художником Юрієм Шаповалом.