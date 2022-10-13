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«Укрпошта» випустить марки до Дня захисника України

Автор:
Анна Холоднова
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«Укрпошта» випустить нові марки з нагоди Дня захисника та захисниці України.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

«Кожен, хто придбає марковий аркуш, долучиться до збору коштів на підтримку наших захисників і захисниць, які рішуче витісняють агресора та оберігають країну на землі, у повітрі й на морі», — зазначили в «Укрпошті».

На аркуші буде шість марок:

  • «Десантно-штурмові війська ЗСУ»;
  • «Військово-морські сили ЗСУ»;
  • «Сухопутні війська ЗСУ»;
  • «Сили територіальної оборони ЗСУ»;
  • «Сили спеціальних операцій ЗСУ»;
  • «Повітряні сили ЗСУ».

Ілюстрації для них створив художник Антон Хрупін, який раніше працював над випуском серії «Вільні. Незламні. Непереможні». Тираж маркового аркуша — мільйон екземплярів.

Укрпошта