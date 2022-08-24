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Зеленський разом із Джонсоном погасив поштову марку «Вільні, Незламні та Непереможні»

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Президент України Володимир Зеленський та премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон офіційно погасили спеціальний поштовий блок марки «Вільні, Незламні та Непереможні!».

Офіційна церемонія погашення відбулася в Києві з нагоди Дня Незалежності України.

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Генеральний директор «Укрпошти» Ігор Смілянський заявив, що ця марка присвячена 31-й річниці Незалежності України та шести місяцям захисту й оборони державної незалежності від російської агресії.

Також на церемонії погашення марки був автор ескізів — український дизайнер із Краматорська Антон Хрупін.