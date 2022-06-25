Укрпошта випускає марку з літаком «Мрія»

Укрпошта у вівторок, 28 червня, випускає нову поштову марку — із літаком «Мрія». Про це компанія оголосила 25 червня.

У комплекті буде марка, конверт і листівка. Автор ілюстрації — 11-річна школярка Софія Кравчук з Волині. Вона намалювала її ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?».