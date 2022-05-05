Літак Ан-225 «Мрія» вже не відновити, проте є шанс побудувати новий

Командир екіпажу знищенного літака Ан-225 «Мрія» Дмитро Антонов заявив, що шанс створити новий такий літак є.

Про це він розповів в інтервʼю «Голосу Америки».

Капітан Антонов відвідував руїни літака після деокупації Гостомелю і вважає, як і низка експертів, що відновити літак неможливо. Але є шанс створити новий — підприємство «Антонов» має недобудовану частину «сестри» «Мрії».

«Весь контур, який ми бачимо, без начинки, — це залізо. Залізо є. Потрібна електроніка і решта начинки. Говорили про суми від 800 мільйонів до 3 мільярдів. Але сума, самі розумієте, дуже велика і плюс така різниця в оцінці, це говорить тільки про одне: що реально ще ніхто не оцінював», — каже Дмитро Антонов.

При цьому він додає, що незалежно від суми, інвестиції в нову «Мрію» навряд чи окупляться.