«Укрпошта» випустить марку з рештками Кримського мосту

«Укрпошта» з нагоди пожежі на Кримському мосту випустить нову марку.
Про це повідомив очільник «Укрпошти» Ігор Смілянський.
«З нагоди свята випускаємо нову марку з Кримським мостом, чи, точніше, з тим, що від нього залишиться», — зазначив він.
Ілюстрацію пошта розробляла спільно з художником Юрієм Шаповалом.
«Точну дату випуску ще повідомимо пізніше. Номінал марки — М (бо міст;). Вартість — 18 гривень. Тираж — 7 мільйонів», — додав Смілянський.
- Вранці 8 жовтня на Кримському мосту, який зʼєднує росію та окупований Крим, сталася масштабна пожежа — там вибухнула цистерна з паливом. Рух мостом перекрили, а путін доручив створити урядову комісію у звʼязку з НС.