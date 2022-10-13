На Харківщині двоє працівників на смерть підірвалися на міні під час дорожніх робіт

В Ізюмському районі Харківщини двоє працівників підірвалися на міні під час дорожніх робіт і загинули.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.
У тому ж районі 62-річний та 55-річний чоловіки отримали поранення, наступивши на міну.
«Укотре закликаю всіх бути максимально обережними, не заходити на узбіччя доріг і в лісосмуги, не пересуватися в тих місцях, щодо яких немає повідомлення про завершення розмінування», — закликав Олег Синєгубов.
Голова Харківської ОВА також розповів про обстріли росіян.
За його словами, минулої доби ворог обстрілював Вовчанськ, а також населені пункти Чугуївського, Харківського, Купʼянського та Богодухівського районів.
За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, в Ізюмському районі поранення отримав 62-річний чоловік. Також постраждав 59-річний мешканець Купʼянського району.
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