Зеленський відповів на петицію про скасування безвізу з білоруссю

Президент України Володимир Зеленський відповів на петицію, в якій вимагали скасувати безвізовий режим з білоруссю.

Зеленський запропонував уряду розглянути питання про скасування безвізу, а також продовжити відповідну роботу з урахуванням ситуації та для захисту національних інтересів держави.

Президент нагадав, що кордон України з білоруссю закритий на вʼїзд для громадян білорусі та інших іноземців з 26 лютого 2022 року. Таким чином, усі пункти пропуску на кордоні із білоруссю зачинені, окрім одного на Волині, що працює в обмеженому режимі, — там оформлюють українців, які повертаються на територію країни.