У звільнених Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл, зокрема однорічного немовляти

У Донецькій області на території деокупованого Святогірська та Лиману ексгумували 78 тіл, серед яких є й дитячі.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

У Святогірську правоохоронці ексгумували тіла 34 людей, частина з них — з ознаками насильницької смерті. Також в авто знайдено обгорілі тіла двох громадян, їх особи наразі встановлюються.

Водночас на території звільненого Лиману на кладовищі «Нова Масляківка» виявили близько 110 траншей, серед яких є і могили дітей, зокрема однорічного немовляти. Загалом там ексгумували 44 тіла.

Причетних до убивства людей правоохоронці встановлюватимуть під час розслідування кримінальної справи, яка зареєстрована за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, а також порушення законів та звичаїв війни (ст. 110, ст. 438 КК України).