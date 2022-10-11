Притула і Стерненко за добу зібрали на дрони-камікадзе 352 млн грн. Кампанія «Ви розлютили українців» завершена

Голова благодійного фонду Сергій Притула та волонтер Сергій Стерненко зібрали за добу донатами 352 млн грн. Кампанія «Ви розлютили українців» завершена.

Про це волонтери повідомили у своїх соцмережах.

Збір коштів почався 10 жовтня о 12:00 і закінчився 11 жовтня о 12:00. Притула і Стерненко розповіли, що з початку планували зібрати близько 100 млн грн на 50 дронів-камікадзе RAM ІІ UAV (на базі українського «Лелека-100») і три наземні станції керування ними. Тепер вони вирішуватимуть, на що раціональніше використати 252 млн грн, щоб було «багато бавовни» і «мертвих окупантів».