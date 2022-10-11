Кількість загиблих від масованого ракетного удару рф по Україні зросла до 19. Понад 100 людей зазнали поранень

Кількість загиблих унаслідок масованого ракетного удару окупантів по різних українських містах 10 жовтня зросла до 19. Загалом 105 людей дістали поранення.
Про це пише ДСНС у своєму Telegram-каналі.
«За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 571 населеного пункта в Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях», — зазначили рятувальники.
Досі без електроенергії 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.
До гасіння пожеж і рятувальних робіт залучали понад тисячу людей та майже 120 одиниць техніки ДСНС.
- Протягом 10 жовтня окупанти завдали понад 80 ракетних та авіаційних ударів по Україні. Унаслідок масованого ракетного удару постраждала інфраструктура та мирні громадяни понад 20 населених пунктів. Це, зокрема, Київ, Львів, Рівне, Житомир, Тернопіль, Хмельницький, Івано-Франківськ, Вінниця, Прилуки, Ніжин, Конотоп, Харків, Кременчук, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Миколаїв, Одеса. Для ударів ворог використав крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Повітряні сили, а також Сили протиповітряної оборони Сухопутних військ знищили 56 повітряних цілей: 43 крилаті ракети та 13 безпілотних літальних апаратів.