Кількість загиблих від масованого ракетного удару рф по Україні зросла до 19. Понад 100 людей зазнали поранень

Кількість загиблих унаслідок масованого ракетного удару окупантів по різних українських містах 10 жовтня зросла до 19. Загалом 105 людей дістали поранення.

Про це пише ДСНС у своєму Telegram-каналі.

«За інформацією енергетиків, відновлено електропостачання до 3 571 населеного пункта в Полтавській, Сумській, Тернопільській, Львівській, Київській та Хмельницькій областях», — зазначили рятувальники.

Досі без електроенергії 301 населений пункт у Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській та Хмельницькій областях.

До гасіння пожеж і рятувальних робіт залучали понад тисячу людей та майже 120 одиниць техніки ДСНС.