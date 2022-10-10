Диктатори росії і білорусі домовились створити біля кордонів України спільне угруповання військ

Білоруський диктатор лукашенко домовився з путіним розгорнути біля кордонів України спільне угруповання військ.

Про це повідомляє державне агентство БЕЛТА.

«У звʼязку із загостренням на західних кордонах союзної держави [рф] ми домовилися про розгортання регіонального угруповання російської федерації та республіки білорусь [...]. Якщо рівень загрози досягає нинішнього рівня, як зараз, ми починаємо використовувати угрупування союзної держави. Основа цього угруповання — армія, збройні сили республіки білорусь. Повинен вас інформувати, що формування цього угрупування розпочалося», — заявив лукашенко.

Він стверджує, що Україна нібито планує напасти на білорусь за допомогою НАТО.