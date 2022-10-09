Шість країн ЄС виступають за нові санкції проти Ірану через придушення протестів

Німеччина, Франція, Данія, Іспанія, Італія та Чехія подали 16 пропозицій щодо нових санкцій Європейського Союзу проти Ірану.

Про це пише Reuters.

За словами міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, її країна гарантує, що ЄС заморозить активи людей, відповідальних за насильницьке придушення протестів в Ірані, та заборонить їм вʼїзд до Євросоюзу.

«Ті, хто бʼє жінок і дівчат на вулиці, хто викрадає, свавільно увʼязнює і засуджує до смерті людей, які не хочуть нічого, крім того, щоб жити вільно, — вони стоять на неправильному боці історії», — сказала Бербок журналістам видання Bild am Sonntag.