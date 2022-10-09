У звільненому Лимані ексгумували перші 20 тіл на місці масового поховання

У звільненому місті Лиман Донецької області з місця масового поховання ексгумували перші 20 тіл цивільних і військовослужбовців ЗСУ.

Про це 9 жовтня повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Розкопки тривають на двох локаціях: в одній поховано близько 200 цивільних, інша є братською могилою військовослужбовців ЗСУ. Серед жертв є діти.

Інформацію про масове захоронення в Лимані правоохоронці отримали від місцевих жителів. Цивільних поховано в одиночних могилах, військових — у траншеї завдовжки 40 метрів. За словами свідка, він поховав тут за наказом російських загарбників близько 20 українських захисників. Серед загиблих також є родина з двома маленькими дітьми. На деяких могилах є таблички з даними померлих, інші — безіменні.

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Загалом з 29 вересня поліція виявила у звільнених населених пунктах Донеччини 87 тіл, із них уже ідентифікували 38 цивільних мешканців. Більшість людей загинули від осколкових поранень або з природних причин. Є загиблі з вогнепальними ушкодженнями.