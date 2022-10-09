Режим лукашенка звинуватив Україну у підготовці удару по білорусі. У МЗС відповіли

Білорусь вручила українському послу Ігорю Кизиму дипломатичну ноту — через те, що Україна нібито готується вдарити по білорусі.
Про це Міністерство закордонних справ України повідомило 9 жовтня.
«Ця інформація не відповідає дійсності. Ми категорично відкидаємо чергові інcинуації білоруського режиму. Не виключаємо, що вручення дипломатичної ноти може бути частиною плану російської федерації із здійснення провокації та подальшого звинувачення України. Закликаємо білоруський народ не піддаватися на провокації», — заявили в українському МЗС.
Через це Київ закликав владу в білорусі перестати виконувати забаганки кремля та негайно припинити надавати підтримку росії у війні проти України.
- Білорусь допомагає росії у війні проти України, не тільки надаючи доступ до авіабаз і повітряного простору, але й боєприпасами та запчастинами. З початку вторгнення з території білорусі відправили 26 ешелонів із боєприпасами — це майже 250 вагонів вагою понад 10 тисяч тонн.
- 4 жовтня лукашенко вперше визнав участь білорусі у війні в Україні. «Що стосується нашої участі у «спеціальній військовій операції» в Україні, ми беремо участь там. Ми цього не приховуємо. Але ми нікого не вбиваємо. Ми нікуди не посилаємо своїх військових», — заявив диктатор.