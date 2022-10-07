Американський мільярдер і винахідник Ілон Маск запропонував зробити Тайвань спеціальним адміністративним районом Китаю за прикладом Гонконгу.

Про це він сказав в інтервʼю виданню Financial Times.

«Моя рекомендація... — встановити спеціальну адміністративну зону для Тайваню, яка б була достатньо приємною, але, ймовірно, не зробить усіх щасливими... Я вважаю, що, ймовірно, вони могли б мати більш мʼяку угоду, ніж Гонконг», — сказав Маск.

Відповідаючи на запитання про Китай та ризики для заводу Tesla в Шанхаї, який виробляє від 30 до 50% загальної продукції Tesla, Маск сказав, що конфлікт навколо Тайваню неминучий. Він додав, що буде не єдиним, хто постраждає від наслідків.

«Tesla буде втягнута в будь-який конфлікт, Apple зіткнеться з дуже великими проблемами, це точно», — додав він.

Маск захоплювався Китаєм та інвестував у цю країну. Але, за його словами, Пекін чітко дав зрозуміти, що не схвалює впровадження системи супутникового звʼязку Starlink в Україні. Маск також розповів, що китайська влада шукала гарантій того, що Starlink не продаватиметься в Китаї.