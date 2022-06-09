Представництво Starlink в Україні отримало ліцензію телеком-оператора

Компанія Starlink Ukraine («Старлінк Україна») отримала статус оператора.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

«Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг за номером 1», — заявив він. За словами Федорова, представництво компанії SpaceX незабаром почне активну роботу в Україні.