Представництво Starlink в Україні отримало ліцензію телеком-оператора

Компанія Starlink Ukraine («Старлінк Україна») отримала статус оператора.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
«Щойно компанію внесли до Реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж і послуг за номером 1», — заявив він. За словами Федорова, представництво компанії SpaceX незабаром почне активну роботу в Україні.
- 27 квітня американська компанія SpaceX Ілона Маска зареєструвала в Україні представництво Starlink Ukraine («Старлінк Україна»).
- 19 квітня Федоров розповів, що на самому початку війни він звернувся до Ілона Маска за станціями Starlink, і вже за тиждень до України прибули перші 500 станцій із безкоштовною прошивкою. Зараз їх в Україні уже понад 10 тисяч. Станції використовували для підтримки працездатності обʼєктів критичної інфраструктури, енергетичних компаній та лікарень, а також в роботі військових.
- 20 квітня Держспецзвʼязку дозволила використовувати термінали супутникового інтернету Starlink усім охочим.