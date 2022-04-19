Проєкт Ілона Маска з надання послуг супутникового інтернету Starlink почав роботу над відкриттям представництва в Україні.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він нагадав, що на самому початку війни звернувся до Ілона Маска за станціями Starlink, і вже за тиждень до України прибули перші 500 станцій з безкоштовною прошивкою. Зараз їх уже понад 10 тисяч.

«Сьогодні ми отримали чергову позитивну новину — Starlink розпочав роботу над відкриттям представництва в Україні! Зі свого боку я доручив відповідним органам, щоб необхідні процедури з атестації, вимірювань і надання частот відбулися якнайшвидше. Буду детально інформувати вас про перебіг цих робіт», — розповів Федоров.