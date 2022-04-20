Starlink в Україні буде доступний всім категоріям користувачів на час воєнного стану

Держспецзвʼязку дозволила використовувати термінали супутникового інтернету Starlink від SpaceX усім охочім. Раніше використовувати Starlink дозволялось лише військовим.

Про це повідомили голова Мінцифри Михайло Федоров і Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій.

Ухвалою передбачено, що на період дії режиму воєнного стану використання абонентських супутникових терміналів Starlink дозволяється всім категоріям користувачів. Також вона вносить зміни до Плану використання радіочастотного ресурсу України для унормування умов роботи Starlink на території України.