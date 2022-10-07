Верховна Рада визнала Курильські острови окупованою територією Японії

Верховна Рада постановою 2662-IX визнала окупацію росією Північних територій Японії (Курильські острови).

Рада заявила про підтримку позиції Японії щодо її Північних територій, визнала їх окупованими та закликає міжнародне співтовариство вжити всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу островів.

Також український парламент звернувся до ООН, Європейського парламенту, Парламентської асамблеї Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, Організації за демократію та економічний розвиток ГУАМ і національних парламентів держав світу із закликом послідовно підтримувати врегулювання статусу Північних територій Японії.