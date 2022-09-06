Росія скасувала спрощений вʼїзд японцям на Курильські острови. Угода діяла з 1999 року

Влада росії припинила дію угоди з Японією про спрощене відвідування Південних Курил, які японці вважають окупованою територією.

Про це пише «Радіо Свобода».

За вказаною угодою японські громадяни, які в минулому жили на спірних островах або були членами сімей вимушено переселених, могли без віз відвідувати Курили. Угода діяла з 1999 року.

Ще в березні в міністерстві закордонних справ рф заявили, що скасують безвізовий режим для японських громадян на Курилах «з урахуванням очевидного недружнього характеру» санкцій, запроваджених Японією після російського вторгнення в Україну.

Влада Японії поки висловила «рішучий протест» росії.