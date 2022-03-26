На спірних з Японією островах рф розпочала військові навчання

Східний військовий округ росії заявив, що проводить військові навчання на Курильських островах із залученням понад 3 тисяч військовослужбовців і сотень одиниць військової техніки.

Про це повідомляє Reuters.

Навчання передбачають відсіч десантної висадки, зокрема знищення оборонної авіації та перевірку навичок управління вогнем протитанкових керованих ракет. Де саме проходять навчання — російська сторона не уточнює.

Територіальна суперечка між росією та Японією щодо Курильських островів триває з часів Другої світової війни.

21 березня росія вийшла з тривалих перемовин і заморозила спільні економічні проєкти, пов’язані з Курильськими островами. Причиною стало приєднання Японії до санкцій Заходу через війну росії проти України.